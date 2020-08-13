إخلاء 500 منزل بسبب اندلاع حريق ضخم جنوبي كاليفورنيا... فيديو

أمرت السلطات الأمريكية بإخلاء نحو 500 منزل عقب حريق غابات هائل انتشر بسرعة جنوبي كاليفورنيا ودمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي المشجرة.

اندلع الحريق في المنطقة المحيطة ببحيرة هيوز والتهم أولا مساحة صغيرة تبلغ 20 هكتارا قبل أن يمتد على مساحة أربعة آلاف هكتار خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات، وفقا لما نقلته صحيفة "foxnews" الأمريكية.

وعمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق، بحسب الصحيفة.

وقالت إدارة الإطفاء على "تويتر"، "يجري إجلاء سكان المنطقة من قبل الشرطة المحلية، الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان".

BRUSH FIRE | FS78 | N Lake Hughes Rd/Pine Canyon Rd #USFS | Units on-scene reporting 50 acres w/ no structures threatened at this time.#LakeFire #LACoFD — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) August 12, 2020

​وازداد عدد الحرائق وارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا ويعود ذلك جزئيا إلى ظاهرة تغير المناخ، بحسب الصحيفة.