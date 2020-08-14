رئيس الوزراء التشيكي يعلق على الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم الجمعة، إنه ينبغي إجراء انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروسيا.

وأضاف بابيش أن البيلاروسيين بحاجة إلى مساعدة سريعة، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا مرة أخرى.

ونقل موقع "نوفينسكي" التشيكي عن بابيش، قوله: "يجب أن تكون الانتخابات شفافة وأن يتواجد فيها مراقبون دوليون".

وفي وقت سابق، أعرب بابيش عن قلقه حول الأحداث الأخيرة في بيلاروسيا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.