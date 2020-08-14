النتائج النهائية للجنة الانتخابات المركزية: لوكاشينكو يفوز بـ 80.1% من الأصوات

حصل رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات في انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما حصلت منافسته في الانتخابات سفيتلانا تيخانوفسكايا على 10.12% ، بحسب البيانات النهائية للجنة الانتخابات المركزية.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيان: "بقرار من اللجنة تمت الموافقة على نتائج الانتخابات. وانتخب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا لجمهورية بيلاروسيا".

وتابع البيان: "حصل المرشح أندريه دميترييف على 1.21% من الأصوات، آنا كانوباتسكايا 1.68% ، سيرغي تشيرتشين 1.14%. في حين 4.59% من المشاركين صوتوا ضد الجميع. وبلغت نسبة المشاركة 84.28%".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا كانت قد عقدت اجتماعا مغلقا، اليوم الجمعة، لإعادة فرز نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية.

وفاز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، التي جرت يوم 9 آب / أغسطس الجاري، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية.

فقد حصل لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، على نسبة 80.23% من الأصوات، حسب النتائج الأولية المقدمة رسميا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 %.