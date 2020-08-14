تركيا تطالب فرنسا بالامتناع عن تصعيد التوتر في البحر المتوسط

طالبت تركيا، اليوم الجمعة، فرنسا بالامتناع عن تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قوله إنه "يتعين على فرنسا الكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط".

#عاجل | تشاووش أوغلو: على فرنسا أن تتجنب الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر شرق المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 14, 2020

​وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع نظيره السويسري في برن، إن سويسرا عرضت التوسط لحل الخلاف ووافقت تركيا من حيث المبدأ.

وأضاف أنه سيتم الرد على اليونان إذا تحرشت بسفينة المسح التركية أروج رئيس التي تعمل في المنطقة.

وذكرت مصادر دفاعية أن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة، أمس الخميس، ذلك بحسب وكالة "رويترز".