هبوط أسعارالنفط دون 45 دولارا بفعل زيادة العرض

تراجعت أسعار النفط لأقل من 45 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، تحت ضغط من ضبابية بشأن تعافي الطلب نتيجة جائحة كورونا وتنامي العرض.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قلصت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، وهما من أكبر الجهات المصدرة للتوقعات، هذا الأسبوع، توقعاتهما لطلب النفط في 2020، وترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج هذا الشهر.

وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة في النفط :"التشاؤم حيال آفاق طلب النفط هذا العام راجع إلى خفض التوقعات للشهور المقبلة، مما يزيد الأمور سوءا، فإن المعروض العالمي من النفط في زيادة".

وبحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 17 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المئة، إلى 44.79 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 42.05 دولار للبرميل.

وتخفض أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، الإنتاج منذ مايو/ أيار بنحو 10 في المئة من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق. وينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب.