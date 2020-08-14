تفاصيل رسالة "شخصية" يبعث بها ترامب إلى الأسد

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رسالة شخصية" إلى الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال بومبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" إن ترامب وجه رسالة شخصية إلى الأسد، بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختطف قبل 8 سنوات في سوريا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "الحكومة الأمريكية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن".

واستمر بومبيو، بقوله: "وجه ترامب في مارس الماضي رسالة إلى الأسد يقترح فيها حوارا مباشرا بشأن قضية اختطاف الصحفي الأمريكي.

وكان تايس يعمل مصورا صحافيا لحساب وكالة "فرانس برس" و"ماكلاتشي نيوز"، و"واشنطن بوست"، و"سي بي إس" وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس/ آب 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين.

ومنذ ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا.

أما عن الرسالة التي بعث بها ترامب إلى الأسد، فقال فيها الرئيس الأمريكي حينها إنه لا يعرف حتى الآن إذا كان تايس على قيد الحياة أم لا.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال: "لا يمكن لأحد أن يشكك مدى التزامي في إعادة كل المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو معتقلين تعسفيا في الخارج".

وقال بومبيو إنه يأمل ألا يكون هناك حاجة لبيان مماثل بشأن أوستن تايس بعد عام من الآن.

وأردف بقوله: "الإفراج عن أوستن تايس وإعادته إلى الوطن طال انتظاره. سنبذل أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف".