علماء يبتكرون بخاخا أنفيا يقي من الإصابة بكورونا

توصل فريق علمي من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى تصنيع بخاخ أنف يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الباحث بيتر فالتر الذي تم تطوير البخاخ في مختبره في إحدى مقابلاته: "أطلقنا على الدواء اسم AeroNabs البخاخ يهاجم الفيروس في الأنف قبل أن يدخل إلى الجسم".

ووفقا للبحث الذي نشر على موقع bioRxiv العلمي، ابتكر فريق فالتر العلمي جزئيات بروتينية تشبه ما يطلق عليه أجسام النانو، وتقوم فكرة البخاخ على أن يستقر الجزئي البروتيني على سطح الفيروس ويبطل مفعوله بمجرد حلول الجزئي على الفيروس لن يتركه حتى ينهيه.

ولفت فالتر إلى أن البخاخ يقي من العدوى لمدى 24 ساعة.

وحول آلية عمل الفيروس ودخوله الجسم البشري، أوضح فالتر: "يدخل الفيروس الجسم عن طريق الأنف حيث يهاجم الخلايا هناك. ومنها إلى الرئتين حيث يتكاثر". ويتابع بيتر فالتر: "إذا استطعنا إيقاف الفيروس في الأنف، يكون البخاخ قد أثبت فعاليته".