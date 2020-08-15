إيران تعلق رسميا على إعلان أمريكا "احتجاز 4 سفن تنقل وقودا إلى فنزويلا"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن "السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة وادعت أنها إيرانية، لم تكن إيرانية ولا تحمل علم إيران".

وقال روحاني، أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "هذه الكذبة كانت لتغطي على الخزي الذي لحق بالولايات المتحدة في مجلس الأمن بعد رفض مشروع قرارها لتمديد الحظر على إيران"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب".

كما قالت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة سيطرت على أربع شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.

فيما قال مسؤول إيراني، لم تكشف وكالة "إرنا" عن اسمه، أنه لم يتم احتجاز أي ناقلة أو شحنات إيرانية. وأضاف: "كما أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدّة مرات أنها سترد على أي خطوات عدائية ترمي لتقييد حقوقها الشرعية والقانونية ولم تسمح لأي بلد بالقيام بمثل هذه الأعمال".