المبعوث الأمريكي هيل يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

أعلن وكيل ​وزارة الخارجية الأمريكية​ لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد هيل، اليوم السبت​ أن السلطات اللبنانية يجب أن تسيطر على حدودها وعلى مؤسساتها ومرافئها وتابع "اللبنانيون يعرفون كيف يقومون بذلك".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تصريحات هيل الذي نوه بالجهد الدولي في مساعدة لبنان. موضحا أنه "لا يمكن العودة إلى زمن كان يحدث فيه أي شيء على حدود لبنان ومرافئه".

وأشار دايفيد هيل​ إلى أن "فرقة من ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمركي​ (إف بي أي)، ستصل نهاية هذا الأسبوع إلى ​لبنان​ للمشاركة في التحقيقات حول انفجار المرفأ، وستضمن أن تصل أجوبة شفافة عما جرى وعن السبب الذي أدى إلى هذا الانفجار".

كما دعا المبعوث الأمريكي ديفيد هيل إلى إجراء تحقيق "شامل وشفاف وموثوق به" في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أنه بناءا على طلب ​الحكومة اللبنانية​، سيقدم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي المساعدة في تحقيقهم بالانفجار التي وقعت في ​مرفأ بيروت​ يوم الرابع من آب.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.