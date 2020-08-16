محامي سنودن يرد على تصريحات ترامب حول إمكانية العفو عن موكله

صرح أناتولي كوتشرينا، محامي ضابط المخابرات الأمريكي السابق، إدوارد سنودن، أنه يجب وقف جميع الملاحقات القضائية ضد موكله، وفي حالته هذه لا يمكن أن يجري الحديث عن العفو، لأنه لم يرتكب جريمة .

موسكو - سبوتنيك. وقال كوتشرينا، لوكالة "سبوتنيك"، والذي يمثل مصالح إداورد سنودن في روسيا، معلقاً على التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إمكانية العفو عن سنودن:

"لا أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك أي صعوبات في اتخاذ القرارات، على سبيل المثال، بالعفو عنه. على الرغم من عدم وجود أسباب على الإطلاق للحديث عن جريمة، حيث تحدث سنودن عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق وحريات ليس فقط المواطنين الأمريكيين، ولكن أيضا مواطني الدول الأخرى. أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون الأمر متعلقاً بالعفو، ولكن حول إنهاء كل الملاحقات المحتملة لسنودن".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013.

وقال ترامب للصحفيين في ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك"، بحسب رويترز.

وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن، مضيفا: " يبدو أنه قرار ليس عليه إجماع".

وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.