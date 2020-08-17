الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن اعتداء على البنى التحتية وتخطي الخطوط الحمراء

أصدرت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت خلاله أنها "سترد بحسم على أي اعتداء وانتهاك للسياسات والخطوط الحمراء، من قبل حكومة أو أشخاص يعملون لحكومة ما، بحيث تجعل المقابل يندم".

وقال مركز الفضاء الافتراضي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إن "القوات المسلحة الإيرانية تعتقد أنه في حال إن اشتدت الهجمات السيبرانية للأعداء لتطال البنى التحتية للبلاد بحيث تكاد أن تتحول إلى هجمات مسلحة، سوف تحتفظ القوات المسلحة الإيرانية بحق الرد"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها: "في حال إن تم إنتهاج أي من السياسات والمنهجيات المعينة، على يد حكومة ما أو مجموعة أو أشخاص يعملون لحكومة ما، لاشك أن القوات المسلحة ترى من حقها أن ترد على هذه التهديدات على أي مستوى، بحسم وبشكل تجعل المقابل يندم".

وشهدت إيران منذ أشهر، انفجارا في مبنى تابع لمحطة نطنز النووية. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني، فيما قال مسؤولون آخرون إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات" لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهم.