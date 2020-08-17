إيران تعلق على اتهام بومبيو بشأن إرسال أسلحة إلى حركة "طالبان"

رفضت إيران، اليوم الإثنين، اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لها بشأن إرسال أسلحة لحركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان له، "ما يحدث في أفغانستان اليوم هو نتيجة السقوط الأمريكي والتدخل الأمريكي في أفغانستان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "المزاعم التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي هي نوع من السقوط ومحاولة لصرف الرأي العام الأفغاني عن مساعدة واشنطن لداعش"، موضحا أن "الولايات المتحدة لم تستجب بعد للمطالب التي تطالبها بأظهار هوية الطائرات المروحية التي تحلق لمساعدة داعش في المجال الجوي الذي يرعاه الناتو في أفغانستان".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على إيران شملت جميع القطاعات.