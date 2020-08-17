الشرطة البريطانية تفرق حفلي زفاف لخرقهما القيود المفروضة على التجمعات

فضت الشرطة البريطانية حفلي زفاف في شمال غربي إنجلترا، لخرقهما القيود المفروضة على التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة في مدينة بلاكبيرن فرقت حفل زفاف ضم أكثر من 100 شخص.

كما حرر المسؤولون في مانشستر إخطارا بتغريم منظم حفل آخر ضم أكثر من 50 ضيفا.

وتخضع كلتا المنطقتين لقيود تمنع التواصل مع أفراد الأسر الأخرى.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، السماح بتنظيم حفلات الزفاف التي تضم 30 شخصا، في أماكن أخرى في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن حفل الزفاف الذي فرقته في مانشستر كان واحدا من بين 54 انتهاكا لقيود العزل العام، سجلتها السلطات، يوم الأحد الماضي، ما بين الثالثة عصرا والحادية عشرة مساءا.

وقال نائب رئيس شرطة مانشستر الكبرى، إيان بيلينغ، إن "غالبية المواطنين يلتزمون بالقواعد، لذلك كان من المحبط أن يتعرض هؤلاء للخذلان المستمر من قبل أقلية صغيرة تستخف، بأنانية، بالقواعد التي وُضعت من أجل إبقائنا سالمين".