عبد اللهيان: المقاومة ستحبط مؤامرة التطبيع

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن محور المقاومة سيحبط بقوة جميع المؤامرات وسيفضح كل من يسير على نهج الخيانة، وذلك في حديثه عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عبد اللهيان، قوله: "إن الكيان الصهيوني هو سبب التوتر في الشرق الأوسط والمسؤول عن المآسي الخطيرة التي تواجهها الدول الإسلامية في المنطقة"، وذلك في الندوة الدولية عبر الإنترنت تحت عنوان "المقاومة والتصدي للصهيونية العالمية" التي استضافتها مؤسسة دعم فلسطين الباكستانية.

وأضاف: "تضحيات شهداء جبهة المقاومة وكل من ضحوا بأرواحهم في الجهاد ضد الكيان الصهيوني وتحرير القدس وخاصة الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس، لا يمكن أن تنسى وأن اليوم الذي ستطرد فيها القوات المحتلة من أرض فلسطين ليس ببعيد".

وتابع: "الإمارات لن تحقق أي مكسب من تطبيع العلاقات مع كيان غاصب مثل إسرائيل، ولم تخدم بخطوتها هذه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قط".

وأضاف: "العواقب الوخيمة للتعاطي مع الصهاينة المحتلين هي أكثر على الإمارات، لكن في نفس الوقت سوف يحبط محور المقاومة كل هذه المؤامرات ويفضح كل من يسلك طريق الخيانة".