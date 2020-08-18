إيلون ماسك يدخل لأول مرة قائمة أغنى 4 أشخاص في العالم

دخل إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تيسلا" و"إكس سبيس" ، لأول مرة قائمة أغنى أربعة أشخاص في العالم.

فبحسب تقرير "بلومبرغ" الأمريكي، ارتفعت أسهم تيسلا يوم أمس لترتفع ثروة ماسك إلى 84.8 مليار دولار.

ونص التقرير: "ارتفعت أسهم تيسلا 11 في المئة أمس الاثنين ما زاد من ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار".

وارتفعت أسعار أسهم تيسلا إلى مستوى قياسي بلغ 1845.32 دولارًا لكل سهم، ولكن عند إغلاق التداول، انخفض سعرها قليلاً ليبلغ 1835.64 دولارًا، ليزيح بذلك رئيس مجموعة لويس فويتون، برنارد أرنو، إلى المركز الخامس.

ووفقا للتقرير يحتل المركز الأول، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بثروة تقدر بـ 188 مليار دولار، يليه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بمبلغ 121 مليار دولار، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ (99 مليار دولار) في المركز الثالث.