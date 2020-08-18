الموت يفجع قائد الثورة الإسلامية في إيران

أعلن في إيران، اليوم الثلاثاء، عن وفاة محمد علي تسخيري، المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في شؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عزى قائد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي بوفاة تسخيري عن عمر یناهز 76 عاما بسبب نوبة قلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن خامنئي "أرسل برقية تعزية بوفاة الشيخ محمد علي تسخيري رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية معرباً فيها عن حزنه الشديد ومتمنياً الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لذويه".

وقالت الوكالة إن تسخيري بدأ دراسته الحوزوية في النجف الأشرف بالعراق حتى مرحلة السطوح، وهاجر في عام 1971 إلى مدينة قم الايرانية.

ولفتت إلى أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية تولى العديد من المسؤوليات، منها العضوية في مجلس خبراء القيادة ومستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الثقافية للعالم الإسلامي ومساعد مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية ورئاسة رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية والأمانة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) والأمانة العامة للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.