مسؤول إسباني يعيد إحياء الاتحاد السوفيتي... صور

ارتكب مدير مركز تنسيق حالات الطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية، فرناندو سيمون، خطأ تاريخيا خلال خطابه، بوصفه اللقاح الجديد ضد كورنا فيروس بأنه من إنتاج الاتحاد السوفيتي.

وسمى سيمون اللقاح الروسي باللقاح السوفيتي مرتين خلال مؤتمر صحفي، حيث قال، إن اللقاحات التي سيتم استخدامها في أوروبا يجب أن تفي بمتطلبات وكالة الأدوية الأوروبية. ويقوم الخبراء الآن بتقييم اللقاحات الفعالة المحتملة. بالإضافة إلى تقييم (لقاحات) أخرى يتم إنتاجها في أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين، بحسب صحيفة "لفانغوارديا".

Fernando Simón parece que solo sirve para crear memes...

Al menos si lo despiden seguro que lo cogen como portavoz del ministerio de sanidad de la Unión Soviética. pic.twitter.com/qp37Q5Vhst — Javocho (@Javochotw) August 17, 2020

وشككك الخبير الإسباني في ظهور اللقاح في أوروبا قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأشار إلى نقص المعلومات حول تجارب اللقاح في روسيا والصين، مرتكبا خطأ مرة أخرى، بنسبه اللقاح إلى الاتحاد السوفيتي.

Fernando Simón cuando mencionó a la Unión Soviética pic.twitter.com/iahbXBCRFt — Dr. Fresco (@TuPanaFresco) August 17, 2020

وسخر مستخدمو التواصل الاجتماعي من تصريحات سيمون وقال أحدهم، "فرناندو سيمون قال للتو إن وكالة الأدوية الأوروبية تدرس لقاحًا من إنتاج الاتحاد السوفيتي. يا له من صيف أسطوري".

Los fachas tenían razón! El Gobierno es comunista y quieren resurgir la Unión Soviética !!

Fernando Simón nos va a mandar al gulag!! pic.twitter.com/y5GoqMNML1 — Bat-uitero 🦇🃏 #TodosConAitor (@Bat_uitero) August 17, 2020

كما علق آخر على تويتر، "الاتحاد السوفيتي في ذاكرتنا دائما".

وكتب المستخدم جون توري، "ذكر فرناندو لقاح الاتحاد السوفيتي، وكان عليه أن يذكر بروسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية أيضا".

وأعلن سيمون عن 16 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مع 1833 إصابة خلال 24 الساعة الأخيرة.