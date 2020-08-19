روسيا تحمي سفن مد أنابيب الغاز إلى أوروبا بالقوة البحرية

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف إن السفن البحرية رافقت سفن مد الأنابيب الروسية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وأضاف بوبوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء:

"وجود السفن هو الذي جعل من الممكن تجنب الأعمال غير الودية من جانب سفن الأساطيل الأجنبية"، مشيرا: "كان هناك اهتمام كبير بهذا الأمر من جانبهم".

وقال: "نحن نتحدث عن "أكاديميكي تشيرسكوم" وسفن الدعم "أوستاب تشيريميت" و"إيفان أوسيبينكو" وانتقلت من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد في الربيع الماضي.

الآن "أكاديميكي تشيرسكوم" موجودة في ميناء مكران الألماني، حيث ذهبت إلى ألمانيا في طريق طويل من ناخودكا عبر أفريقيا (استغرقت الرحلة بأكملها نحو ثلاثة أشهر) وغيرت وجهتها عدة مرات.

نورد ستريم 2 هو مشروع واسع النطاق لخط أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا على طول قاع بحر البلطيق.

وكان من المفترض أن يكتمل في نهاية عام 2019، لكن عملية البناء تأخرت بسبب حقيقة أن الدنمارك لم تصدر تصريحًا لعبور الطريق عبر مياهها الإقليمية لفترة طويلة.

في نهاية عام 2019، واجه خط أنابيب الغاز مشكلة جديدة - فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على المشاركين المحتملين في المشروع. ونتيجة لذلك، كان لا بد من إرجاء توصيل الأنبوب إلى مطلع 2020-2021.