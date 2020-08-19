ترامب: أسعار الأدوية قد تنخفض 70 %

تتواصل الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصومه الديمقراطيين، الذين يسعون لإزاحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب لا يهتم بالرعاية الصحية للأمريكيين ويتهمونه بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويؤكد ترامب أن ما يروج له الديمقراطيون له أهداف سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة ، المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ما أفعله مع شركات الأدوية سيخفض أسعار الدواء بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة"، مضيفا: "الديمقراطيين يحاولون إيقافي لكننا سننتصر".

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

With what I am doing in the fight with the Drug Companies, drug prices will be coming down 50, 60, and even 70 per cent. The Democrats are fighting hard to stop me with big ad buys, plus. Likewise, Big Pharma. FAVORED NATIONS AND REBATES ARE BRINGING PRICES DOWN NOW. We will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائبا للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".