إطلاق 5 أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء

أعلنت إيران عن إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء، حتى نهاية العام الجاري الإيراني (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2021).

نقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن إيران من المقرر أن تطلق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء، بالتعاون مع وزارة الدفاع حتى نهاية العام الإيراني الجاري.

وأشاد الوزير الإيراني بتطور الذكاء الاصطناعي في بلاده، وإلى وضع تدشين حاسوب إيراني عملاق على جدول الأعمال، مضيفا أن هذا الحاسوب العملاق يصنف بين 500 حاسوب هي الأفضل في العالم، وأن استخدامه مهم جدا لمعالجة المعلومات في سياق تحقيق نتائج جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية في هذا المجال في إيران.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إنه من المقرر أن يدخل الحاسوب الإيراني الخدمة، في شباط/ فبراير المقبل.

وأكد الوزير أن بلاده تعمل على تفعيل شبكات الجيل الخامس في خمسة أجزاء من طهران، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل"، منوها إلى أن الانتهاء من العمل البحثي لتطوير اقتصاد رقمي يعتمد على الجيل الخامس من شبكات المحمول، وسيتم إزاحة الستار عن المشروع قريبا.