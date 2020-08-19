ماكرون: فرنسا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات أفريقية لإيجاد حل في مالي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة في مالي.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ماكرون في عدة تغريدات على موقع تويتر:

"فرنسا والاتحاد الأوروبي يعملان جنبًا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة في مالي. السلام والاستقرار والديمقراطية أولويتنا".

وكب في تغريدة أخرى: "تعمل فرنسا وشركاؤها في مالي وفي المنطقة من أجل سلامة سكان منطقة الساحل، وبناءً على طلب دول الساحل. هذا هو معنى التحالف من أجل الساحل الذي تم تشكيله في قمة باو".

وعن المواطنين الفرنسيين في مالي، كتب ماكرون: "نحن حريصون للغاية على سلامة مواطنينا في مالي"، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الدفاع أن يفعل كل شيء في هذا الاتجاه.