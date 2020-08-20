أمريكا: إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، أنه سيتم إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية بومبيو إلى نيويورك يومي 20 و21 أغسطس لإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تشرع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

وأضاف البيان: "سيتم إعادة عدد من عقوبات الأمم المتحدة بعد 30 يوما من إخطار الوزير بومبيو، بما في ذلك الطلب من إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ، كما سيتم تمديد الحظر المفروض على توريد الأسلحة لإيران لمدة 13 سنة أخرى".

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، قال يوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع رد فعل سريع، بتوقيع عقوبات أمريكية على إيران، بعد رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر توريد الأسلحة على طهران.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.

وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.