عالم أوبئة صيني يقيّم عاليا فعالية اللقاح الروسي الجديد

أشاد عالم الأوبئة الرائد في الصين، تشونغ نانشان، بلقاح "سبوتنيك 5" الروسي الجديد المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي".

وذكرت السفارة الروسية في بكين، في بيان لها: "الأكاديمي تشونغ نانشان أعطى تقديراً عاليا للقاح "كوفيد-19"، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وهنأ بلدنا على استكمال إجراءات التسجيل الحكومية للدواء".

يشار إلى أنه في الـ19 آب/أغسطس، شاركت السفارة الروسية في الصين في جلسة إحاطة عبر الإنترنت بمشاركة عالم الوبائيات الصيني المعروف، حيث نظمت الفعالية من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية، والتي كانت مخصصة لقضايا الساعة الخاصة بالوقاية من وباء "كوفيد -19" ومكافحته.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.