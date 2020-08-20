روسيا وتركيا تؤكدان استعدادهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جينيف

أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو استعداد البلدين لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والتي من المقرر عقد اجتماعها الثالث في 24 آب/ أغسطس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، عقب محادثة هاتفية بين الوزراء جرت بمبادرة من الجانب التركي " وناقش الطرفان آفاق تعزيز عملية التسوية السلمية للصراع السوري ، مؤكدين في هذا السياق استعداد روسيا وتركيا لتقديم كل الدعم الممكن لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، والمقرر عقد اجتماعها الثالث في 24 آب/ أغسطس الجاري".

وأكد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب والتهديدات الإرهابية، ومنع وقوع هجمات جديدة من قبل الإرهابيين.

يتبع...