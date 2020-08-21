نجل زيلينسكي يصاب بفيروس كورونا

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن أعراض المرض جاءت خفيفة، اقتصرت على ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام فقط.

ووفقا لموقع "112" الأوكراني، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن "أعراض المرض تكون خفيفة على الأطفال".

كما دعا زيلينسكي الجميع توخي الحذر واتباع الاحتياطات اللازمة.

وفي أوائل حزيران / يونيو الماضي، أصيبت إيلينا زوجة زيلينسكي بفيروس كورونا، ووفقا لمعطيات المكتب الصحفي للرئيس التزمت زوجة زيلينسكي خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة، وتم فحصها مخبريا للكشف عن الفيروس بانتظام، وذلك وفقًا لمتطلبات بروتوكول الأمان.