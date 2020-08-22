مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة بجنوب السودان

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في حادثة تحطم طائرة شحن من طراز أنطونوف "A N 26 " في جنوب السودان.

ووفقًا لصحيفة "نياميليبيديا" الجنوب سودانية وقع الحادث في العاصمة جوبا وأدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم اثنان من أفراد الطاقم ونجاة شخص واحد تم نقله إلى المستشفى.

— Aviation Safety Net (@AviationSafety) August 22, 2020

وبحسب الصحيفة، تمتاز المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة طيران "ساوث ويست" بكونها مليئة بالمياه، مما يخلق صعوبات لرجال الانقاذ.

وفي 15 تموز / يوليو الماضي، تحطمت طائرة تابعة لشركة الطيران الكينية، تحمل مساعدات إنسانية، أثناء هبوطها في مطار بلدوين في الصومال.