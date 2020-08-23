اندلاع أعمال شغب في لويزيانا الأمريكية بعد مقتل رجل على يد الشرطة أثناء اعتقاله... فيديو

تحولت الاحتجاجات في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية إلى أعمال شغب ليلا بسبب مقتل رجل أسود على يد الشرطة أثناء محاولتها اعتقاله.

ونزل عشرات الأشخاص إلى شوارع المدينة ليلة السبت للاحتجاج على موت، ترايفورد بيليرين، حيث وقعت الحادث ليلة الجمعة عندما وصلت الشرطة إلى متجر بسبب رجل كان يحمل سكينا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأثناء الاعتقال، حاول الهرب، عندها فتحت الشرطة النار مما أدى إلى موته.

وأظهر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إحاطة 6 من رجال الشرطة للشاب أثناء محاولته دخول المتجر وتم إطلاق النار عليه (حوالي 10 مرات) من مسافة قريبة.

Now facing a police line in riot gear at Moss and W. Pine St. pic.twitter.com/Fve2v0enip — Katie Gagliano (@katie_gagliano) August 23, 2020

وبدأت شرطة الولاية تحقيقا. ووصف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الحادثة بأنها "مروعة، وأن العنف من قبل الشرطة أدى إلى وفاة الشاب".

Un hombre negro en Lafayette, Luisiana, EE.UU. murió el viernes después de que, según informes, le dispararon 11 veces y le aplicaron una pistola eléctrica. El racismo policial en EE.UU. ¡es el sistema! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/7KsGB00Itj — Frank Ernesto 🇨🇺 (@ExploradorCuba) August 23, 2020

واستمرت الاحتجاجات، خلال النهار، في مدينة لافاييت بشكل سلمي، ولكن بحلول الليل تصاعدت إلى أعمال شغب ، اضطرت الشرطة لتفريق المتظاهرين بقنابل الدخان، بينما ألقى المتظاهرون الألعاب النارية على المباني وتم اعتقال عدة أشخاص.