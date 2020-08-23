خوفا من الحجر... إسرائيليون يتهربون من أنظمة تتبع مخالطي إصابات كورونا

يتهرب عدد من الإسرائيليين من برمجيات المراقبة لتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا عبر الهواتف النقالة في إسرائيل خوفا من الحجر الصحي.

وبحسب "رويترز" فإن سياسة التتبع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ليست سهلة التطبيق إذ يمكن خداعها عبر وسائل تكنولوجية بسيطة يبدو أنها مستقاة من أفلام ومسلسلات بوليسية.

ووفقا للوكالة، يتجنب بعض الإسرائيليين، التتبع وهم في الأماكن العامة عبر تحويل هواتفهم إلى "وضع الطائرة" أو استخدام شريحة هاتف يمكن التخلص منها بعد ذلك.

ومثل تلك التصرفات ليست مخالفة للقانون وعلى الرغم من عدم وجود أدلة دامغة على مدى انتشارها، إلا أن الأمر أثار اعتراضا من وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعز هندل، والذي قال لتلفزيون "واي.نت" أن "هذه مشكلة... في النهاية لسنا دولة بوليسية. لن يتسنى لنا إرغام المواطنين في دولة إسرائيل على الحفاظ على القواعد الصحية".

وجرى تصميم النظام على غرار تكنولوجيا مكافحة الإرهاب وهو مطبق منذ مارس/آذار. ويتتبع التحركات السابقة لمن جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية بالإصابة بكورونا لمعرفة من كانوا على بعد مترين منهم لمدة 15 دقيقة أو أكثر وقت إصابتهم.

ويتعرف النظام على هوية هؤلاء المخالطين عبر مواقعهم التي تكشفها هواتفهم النقالة ويرسل لهؤلاء المصابين المحتملين رسالة نصية تطلب منهم تطبيق عزل ذاتي لمدة 14 يوما من وقت تعرضهم للمصاب المؤكد حمله للمرض.

ويقول مسؤولون إن نحو 80 ألفا تلقوا مثل تلك الإخطارات أسبوعيا منذ الأول من يوليو تموز بما يشكل عقبة اقتصادية في البلاد التي يقطنها تسعة ملايين نسمة.