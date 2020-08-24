رد عنيف من الرئيس البرازيلي على أحد الصحفيين بعد سؤال محرج عن زوجته

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، يوم أمس الأحد، إنه أراد أن يلكم وجه مراسل لسؤاله عن الودائع البنكية التي أودعها مساعد سابق لأحد أبنائه في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مراسل صحيفة برازيلية أن الرئيس البرازيلي قال: "أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام إن المساعد فابريسيو كيروز أودع شيكات بمبلغ 72 ألف ريال برازيلي في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.

وكان كيروز أحد مساعدي فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس، عندما كان نائبا في برلمان ولاية ريو دي جانيرو. وأُلقي القبض على المساعد السابق، وذلك للتحقيق في الإيداعات البنكية التي أودعها ووصلت في أحد الأوقات إلى 1.2 مليون ريال (213500 دولار أمريكي).