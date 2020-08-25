الخارجية الروسية: تركيا لم تؤكد المعلومات حول استجواب المعتقلين الروس في طرابلس

أعلن رئيس القسم القنصلي في الخارجية الروسية، إيفان فالينكي، أن تركيا لم تؤكد المعلومات حول استجواب معتقل روسي في ليبيا.

موسكو-سبوتنيك.وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، "بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسمير سويفان في تركيا، فنحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك".

هذا وأفادت قناة "الحدث" التلفزيونية في وقت سابق، نقلا عن مصدر، أنه من المفترض أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا نقلت المواطنين الروسيين، مسكيم شوغالي وسامر سويفان، إلى تركيا.

من جانبه قال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا، جامشيد بولتاييف، لـ"سبوتنيك"، إن الجانب الليبي لم يؤكد بعد، المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح المواطنين الروسيين، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات.

وأفيد في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الروسية تلقت تأكيدات مكتوبة من حكومة الوفاق الليبية بأن مشكلة إطلاق سراح المواطنين الروسيين من السجن الليبي سيتم حلها في المستقبل القريب.

هذا وتم اعتقال كل من مسكيم شوغالي وسمير سويفان في ليبيا في أيار/ مايو 2019.