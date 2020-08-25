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    بعد "توتر كبير".. تعاون جديد إيراني دولي يبدأ في مجال الطاقة

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    وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران في إطار سعيه لدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما، وذلك بعد توتر كبير بين طهران والهيئة بسبب "تعمد" إيران عرقلة عمليات التفتيش.

    وقال ‏رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر ‎صالحي، عقب انتهاء الاجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في طهران، إن هناك فصلا جديدا من التعاون سيبدأ مع الوكالة، متمنيا أن تكون نتائج زيارة غروسي إلى طهران إيجابية.

    وأكد صالحي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، "فصل جديد من التعاون يبدأ ونأمل أن تكون نتائج الزيارة إيجابية"، مضيفا أن "المباحثات كانت بناءة جدا وتم الاتفاق على مواصلة الوكالة عملها باستقلال وحرفية وأن تواصل إيران الالتزام بتعهداتها".

    وتابع صالحي "تم الاتفاق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آلية عمل محترفة بعيدا عن السياسة"، مشددا "ملتزمون بكافة تعهداتنا تجاه الوكالة الدولية لكن بالمقابل يجب أن تقوم الوكالة بوظائفها الفنية بدقة".

    المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
    © AFP 2020 / Alexander Klein
    إيران: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي روحاني وظريف خلال زيارته طهران
    من جانبه، قال رافائيل غروسي "هناك مباحثات متعددة مع الجانب الإيراني والقضية الأساسية هي الاستفادة السلمية من الطاقة النووية وسنعقد المزيد من المباحثات اليوم"، مضيفا "في إيران يتم القيام بتفتيش على صعد مختلفة، لكن هناك بعض النقاط بحاجة لشفافية".

    وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريرين سابقا وجهت فيهما اللوم لإيران على الإحجام عن الرد على تساؤلات عن أنشطة نووية وقعت قبل عقدين تقريبا، قبل توقيع الاتفاق وذلك في ثلاثة مواقع وعلى رفضها دخول المفتشين لموقعين من هذه المواقع.

    وفيما اعتبرت طهران أن زيارة غروسي "ستقوي العلاقات وتبني الثقة" بينها وبين وكالة الطاقة الذرية، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه سيتناول "المسائل المعلقة، ولا سيما قضية الوصول إلى الموقعين".

    وأعلن غروسي قبل الزيارة أنه سيدفع من أجل الوصول إلى موقعين كان لدى الوكالة مؤشرات على وجود أنشطة نووية سابقة بهما.

    ومن المقرر أن يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته طهران كلا من الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

    وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طرح تساؤلات حول الموقعين قبل عام، لكنها لم تتلق إجابات مرضية، ولم يُسمح لمفتشيها النوويين بزيارتهما حيث رفضت السلطات العليا الإيرانية منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية وأبلغ مسؤولون إيرانيون بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين: "ما دامت تحركات الوكالة الدولية تستند إلى الحياد والاستقلال والنأي بنفسها عن الضغوط السياسية لدول أخرى، فلن تكون هناك مشاكل بين الوكالة وطهران".

    وكان مسؤول نووي إيراني كبير قد صرح أن وكالة الطاقة الذرية تريد الوصول والتفتيش في "مكانين" أحدهما قريب من طهران والآخر بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.

    وتأتي زيارة غروسي بعد أن ضغطت واشنطن، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن الدولي لمعاودة فرض العقوبات الدولية على طهران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015.

    لكن السلطات الإيرانية قالت إن زيارة غروسي لا تتعلق بالتحرك الأمريكي لمعاودة العمل بجميع العقوبات المفروضة على إيران، والتي لم تؤيدها أطراف أخرى في الاتفاق- روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

    وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية بقرار من الرئيس دونالد ترامب، واستأنفت فرض بعض العقوبات التي أصابت اقتصاد طهران بالشلل. وردت إيران بالحد من الامتثال لقيود الاتفاقية.

    الكلمات الدلالية:
    وكالة الطاقة الذرية, طهران, إيران
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