روحاني يكشف تفاصيل مؤامرة ضد إيران وما قاله زعماء 3 دول له

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، "مؤامرة کان یحیكها الأعداء ضد الاقتصاد الإیراني في بدایة تفشي فيروس "کورونا".

وقال روحاني، في كلمة خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية في مجال الصناعة والتعدين في محافظات يزد وفارس وكردستان، ان "أعداءنا في بداية تفشي كورونا كانوا يحاولون حياكة مؤامرة وكانوا يقولون يجب وقف كل شيء في البلاد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "شعر الكثيرون بالغضب عندما أعلنا في منتصف أبريل/ نيسان أنه يجب استئناف الأعمال التجارية وعندما أعلنا في بداية كورونا أنه لا ينبغي إغلاق وحدات الإنتاج"، مشيرا إلى "أعمال التحريض التي مارستها وسائل الإعلام الأجنبية ضد إيران وترويجها لضرورة إغلاق البلاد في بداية تفشي كورونا".

وقال الرئيس الإيراني: "كانوا يريدون إدخال البلاد في أزمة وغلق كل شيء تماما مثل الدول التي اصطف فيها المواطنون في طوابير كبيرة للحصول على الخبز والمياه والوسائل الصحية، أرادوا أن يحدث في إيران نفس الوضع"، مؤكدا أن إيران قامت بعمل عظيم في مواجهة كورونا".

وأضاف روحاني أن "ثلاثة من قادة العالم قالوا لي أن ما قامت به إيران أصبح قدوة بالنسبة لنا في كيفية مواجهة كورونا وفي نفس الوقت الاستمرار في نشاطنا الاقتصادي"، مشيرا إلى أن إيران ورغم تداعيات مرض كورونا حققت إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي".