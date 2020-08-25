تصفية أحد قادة تنظيم إرهابي في مالي

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، على أن أحد قادة تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" الإرهابي تمت تصفيته خلال عملية عسكرية في مالي.

موسكو-سبوتنيك. وقالت صحيفة "انديبندنت" نقلا عن المصدر: إن "عبد الحكيم الصحراوي يعتبر الشخص الثاني في التسلسل الهرمي للتنظيم".

هذا ونفذ الجيش الفرنسي عملية مكافحة الإرهاب يوم 17 آب/أغسطس، في منطقة مدينة ميناكا بمنطقة غاو.

وأعلنت مصادر، بعد أسبوع، عن مقتل المسلح.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تشرين الأول /أكتوبر 2019 استعدادها لدفع مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات حول زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في مجموعة الصحراء الكبرى (المحظور في روسيا)، والمتورط في هجوم وقتل أربعة من القوات الخاصة الأميركية في النيجر.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الأمر يتعلق بمسلح يُدعى عدنان أبو وليد الصحراوي.

وتنفذ فرنسا عملية "بارخان" في منطقة الساحل والصحراء، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي ومحاربة الإرهاب.

وتتعاون فرنسا في إطار هذه العملية مع بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.