المعارضة اليابانية تطالب باستقالة ثلاثة نواب عن الحزب الحاكم

طوكيو - سبوتنيك. وأفادت قناة "إن.أيتش.كي" اليابانية أن المعارضة تعتزم المطالبة باستقالة النواب الثلاثة، وكذلك إثارة قضية مسؤولية رئيس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي شينزو آبي عن تعيينهم في مناصب مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري النائبين عن الحزب الحاكم للاشتباه في تورطهما في تلقي الرشاوى وانتهاك التشريع الانتخابي، وقد عقدت أول جلسة استماع في قضيتهما يوم أمس الثلاثاء.

كما قبض على نائب آخر عن الحزب الحاكم يدعي تسوكاسا أكيموتو للاشتباه في تورطه في الفساد فيما يخص تنظيم مناطق ترفيهية مع كازينوهات في اليابان.