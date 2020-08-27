القبض على أخطر مجرم مصري في أمريكا عقب 12 عاما من قتله ابنتيه.. صورة

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على المواطن المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المطلوب ضمن لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأخطر 10 مطلوبين.

وقتل سعيد ابنتيه أمينة وسارة عام 2008، قبل القبض عليه واحتجازه في مدينة جاستن بولاية تكساس وإيداعه في الحجز الفيدرالي، بحسب صحيفة "نيوزويك".

وقال ماثيو ديسارنو، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس: "القبض على سعيد يقربنا خطوة من تحقيق العدالة لأمينة وسارة".

BREAKING TONIGHT: The Egyptian-born cab driver accused in the 2008 “honor killing” of his 2 daughters has been arrested in Texas. Yaser Abdel Said reportedly murdered his own girls because they were dating non-Muslim boys.



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وتعود وقائع الجريمة إلى ليلة رأس السنة عام 2008، حينما اصطحب سعيد ابنتيه أمينة 18 عاما وسارة 17 عاما في رحلة بسيارته بحجة تناول الطعام، حيث ذهب بهما إلى مدينة إيرفينج بولاية تكساس وأطلق عليهما الرصاص.

وقبل أن تلفظ ابنته سارة أنفاسها، تمكنت من إجراء اتصال بهاتف الطوارئ للاستغاثة، لكن الشرطة وصلت بعدما فارقت الفتاتان الحياة، وهرب والدهما.