بومبيو: العقوبات على إيران سيعاد فرضها ليل 20 سبتمبر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستُعاد هذه العقوبات في منتصف الليل بتوقيت غرينتش في 20 سبتمبر".

Last week, the U.S. triggered the 30-day process to restore virtually all @UN sanctions on Iran after the Security Council failed to uphold its mission to maintain international peace and security. These sanctions will snap back at midnight GMT on September 20. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

وأضاف بأنه إذا اقترحت أي من الدول قرارا بتمديد الإعفاء من العقوبات فإن الولايات المتحدة ستعارضه.

وأردف بهذا الصدد "إذا لم يتم تقديم أي قرار فإن العقوبات المفروضة على إيران ستعود في 20 سبتمبر. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

If any member of the @UN Security Council introduces a resolution to continue sanctions relief, the U.S. will oppose it. If no resolution is introduced, the sanctions on Iran will still return on September 20. That’s how UNSCR 2231 works. pic.twitter.com/KK7tyq0tJP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه طلب من وزير خارجيته، مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد إيران ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما من إخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.