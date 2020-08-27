الشرطة الأوكرانية تعتقل 14 شخصا بشبهة الهجوهم على قافلة ركاب

فتحت الشرطة الأوكرانية قضية جنائية جديدة للتحقيق في واقعة إطلاق نار على حافلة ركاب على طريق كييف - خاركوف، واعتقلت 14 مشتبها.

كييف - سبوتنيك. وأكدت وزارة الداخلية أنه "تم اعتقال 14 شخصا مشتبها بالتورط في هذا الهجوم" وأن التحقيق مستمر.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات أحدهم أصيب في رأسه ونقل آخرون للمستشفى.

هذا وفي وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني من حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" ، إيليا كيفا، إن متطرفين أطلقوا النار صوب حافلة على الطريق السريع بين كييف وخاركوف.