أردوغان: سنواصل حماية مصالحنا في كل زمان ومكان ونؤيد حلا "عادلا" شرقي المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأن بلاده تؤيد حلا "عادلا" لدول شرق المتوسط.

وشدد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان.

#عاجل #أردوغان يؤكد لـ"#ستولتنبرغ" أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2020

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، نوه أردوغان إلى أن أنقرة تؤيد حلا "عادلا" يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.

#عاجل #أردوغان: على حلف "#الناتو" تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2020

وطالب أردوغان حلف "الناتو" تحمل مسؤولياته الخطوات "الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي"، على حد تعبيره.