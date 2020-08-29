ترامب: نشتري النفط من روسيا بسبب الديمقراطيين 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بسبب معارضة الديمقراطيين مد خط أنابيب للنفط عبر الجزء الشمالي من ولاية نيويورك، يتعين على الولايات المتحدة شراء النفط من روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "أعلى أسعار للطاقة في الولايات المتحدة في نيو إنجلاند، هل تعرفون لماذا؟ لأن الحاكم (نيويورك، ديمقراطي أندرو) كومو يعارض مد خط أنابيب للنفط والغاز الذي نملك الكثير منه، عبر الجزء العلوي من ولاية نيويورك".

وأضاف ترامب: "هل تعلمون من أين نشتري الطاقة؟ من روسيا. أنتم لا تعرفون؟ لدينا الكثير من السفن من روسيا لأن حاكم نيويورك كومو، لا يسمح بمد خط الأنابيب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت في عام 2019، نحو 515 ألف برميل يوميا من النفط الروسي. واستوردت الولايات المتحدة في عام 2019 من النفط والمنتجات البترولية الروسية نحو 13.8 مليار دولار.