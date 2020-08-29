الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرا أساء لها وتغرم 123 آخرين ... فيديو

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، في العاصمة باريس متظاهرا أساء لعناصرها ورفض الانصياع لأوامرهم، وغرمت 123 شخصا مبالغ مالية خلال مظاهرة ضد قرار فرض ارتداء الكمامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت مديرية شرطة باريس في تغريدة على "توتير": إن "الشرطة أصدرت غرامات مالية قدر الواحدة منها 135 يورو بحق 123 متظاهرا رفضوا ارتداء الكمامات كما قامت باعتقال متظاهر "بعد أن أساء للشرطة رافضا الانصياع للأوامر".

Première manifestation #antimasques à Paris, place de la Nation : la police verbalise 123 participants ► https://t.co/t5yYvidT6W #antimasque pic.twitter.com/E9xKJ8IZQY — France 3 Paris (@France3Paris) August 29, 2020

وعلى قرابة الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة بتوقيت غرينتيتش) تجمع عشرات المتظاهرين في ساحة "ناسيون" وسط العاصمة باريس ليعبروا عن رفضهم لقرار السلطات فرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، في باريس ومدن أخرى قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم وبوضع حد للتجمع.

وبحسب أحدث الإحصائيات فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس في فرنسا 267 ألف شخص توفى من بينهم أكثر من 30 ألفا بفعل تداعيات الإصابة.

وفرضت السلطات أمس الجمعة ارتداء الكمامة على المواطنين في العاصمة باريس ومدن أخرى في جميع الأماكن العامة ومنها الطرقات بعد أن كان ارتداؤها يقتصر فقط على الأماكن العامة المُغلقة.

وجاء قرار الحكومة بعد أن لاحظت السلطات الصحية زيادة لافتة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة مما دفع برئيس الحكومة جان كاستيكس إلى تشديد الإجراءات لتجنّب فرض حجر صحي شامل من جديد.

وسجلت فرنسا أمس الجمعة 7379 حالة إصابة بالفيروس وهو أعلى رقم يتم تسجيله في 24 ساعة منذ رفع الحجر الصحي في أيار/مايو الماضي.