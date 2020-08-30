اندلاع اشتباكات بين جماعات متناحرة في بورتلاند الأمريكية وسقوط قتيل... فيديو

لقي شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت في مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وقالت الشرطة: إن "أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات".

Portland is lawless. Antifa are now lining the streets. pic.twitter.com/CggGPEXWvK — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 30, 2020

وذكرت شرطة بورتلاند على "تويتر" أن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين".

Traffic is heavily impacted in parts of downtown Portland due to a car caravan political rally. Officers are trying to keep traffic moving but drivers can expect significant delays. Please, avoid downtown if possible. — Portland Police (@PortlandPolice) August 30, 2020

وأضافت "تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات".

ونقل فرع محلي لمحطة "إن.بي.سي" عن الشرطة قولها إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار، ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.