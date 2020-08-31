دول البلطيق تمنع دخول رئيس بيلاروسيا ومسؤولين آخرين إلى أراضيها

أعلن وزير الخارجية في لاتفيا، إدجارس رينكيفيكس، إن دولته حظرت دخول 30 مواطنا بيلاروسيا ، من بينهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

كما منعت ليتوانيا وإستونيا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، و29 مسؤولا بيلاروسيًا من الدخول إلى أراضيهما، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية البلدين.

وغرد وزير خارجية لاتفيا عبر موقع "تويتر" قائلا " تحظر لاتفيا دخول 30 مواطنًا بيلاروسيًا، بمن فيهم ألكسندر لوكاشينكو"، مشيرا إلى أنهم مسؤولون عن التزوير في الانتخابات الرئاسية والعنف ضد المتظاهرين السلميين في بيلاروسيا.

وأضاف أن بلاده تدعم بيلاروسيا المستقلة والديمقراطية ومواطنيها.

ووفقا لبيان وزارة خارجية لاتفيا، فإن الحظر يشمل أيضا موظفي إدارة الرئيس البيلاروسي وموظفي إدارة الشؤون الرئاسية.

وتشهد بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/ آب وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية ، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.