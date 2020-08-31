إيفانكا ترامب تعلق على أول رحلة مباشرة بين إسرائيل وأبوظبي

انطلقت أول طائرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى أبو ظبي وعلى متنها كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

علقت ابنة ترامب إيفانكا على "تويتر" حول الحدث التاريخي: انطلقت الرحلة التجارية التاريخية الأولى على الإطلاق، بين إسرائيل وأبو ظبي فوق الأجواء السعودية هذا الصباح.

وذكرت إيفانكا، أنه تم كتابة كلمة "سلام" على متن الطائرة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية تكريما للمناسبة لإعطاء معنى جديدا للتحية التقليدية "اذهب بسلام".

This morning’s historic Israel-Abu Dhabi commercial flight, the first ever, flew over Saudi airspace.



The word “Peace” was written on the plane in Arabic, Hebrew and English to honor the occasion giving a new meaning to the traditional greeting of 'go in peace.’ 🕊🕊🕊 pic.twitter.com/TPRka4FgZi — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من العاصمة الإماراتية: نحمل رسالة أمل للفلسطينيين كي يتمكنوا من الحصول على دولة والفرصة متاحة لهم حينما يكونوا مستعدين.

وشكر مستشار الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي: "ندعو الجميع للانضمام لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وتوسيعه بالمنطقة والعالم، الفلسطينيون لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".