بوتين يعزي بوفاة الرئيس الهندي السابق موكرجي ويشير إلى مساهمته بتعزيز علاقات الشراكة

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس الهندي رام ناث كومند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وفاة رئيس الدولة السابق براناب كومار موكرجي ، مشيرا إلى المساهمة الشخصية للرئيس السابق في تعزيز العلاقات بين روسيا والهند.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي بوفاة رئيس الدولة السابق براناب كومار موكرجي. وكصديق حقيقي لروسيا، قدم إسهاما شخصيا هاما في تدعيم علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين بلدينا".

وووجه الرئيس الروسي أحر التعازي والدعم لأسرة وأصدقاء الفقيد وإلى جميع أبناء الشعب الهندي.

وتوفي الرئيس الهندي السابق براناب كومار موكرجي، الذي ترأس الهند من 2012 إلى 2017، يوم الاثنين عن عمر يناهز 84 عامًا. بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان موكرجي دخل في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا المستجد.