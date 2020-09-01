كوشنر: إسرائيل وافقت على التفاوض حول خطة ترامب للسلام

أكد كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على التفاوض حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط.

القاهرة- سبوتنيك . وقال كوشنر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "إسرائيل وافقت على التفاوض حول خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "خطة ترامب ستكون أساسا لحل القضية الفلسطينية".

وحول اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قال كوشنر إن "السلام بين إسرائيل والإمارات في صالحهما ومعاهدة السلام بينهما إنجاز كبير للمنطقة"، مضيفًا: "تحدثنا مع دول أخرى ومعظمها كانت تحسب الخطوات التي اتخذتها الإمارات".

وحول طلب الإمارات مقاتلات "إف -35" قال كوشنر: "الإمارات تملك جيشا متطورا بالمنطقة وشريك يمكن الاعتماد عليه وتعزز عملية السلام ونناقش أمر إف-35 حاليا وسنرى ما سيحدث".

على جانب آخر، استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، في قصر الصافرية، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.