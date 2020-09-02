سيارة عسكرية بريطانية تهدم عمودا في البوسنة... فيديو

في كوريا الجنوبية، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بحادث طريق خطير تعرضت له مركبة نقل أمريكية مجنزرة من طراز "إم113".

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع مساء الأحد في مدينة بوتشيون (إقليم كينغيدو). اصطدمت مركبة مخصصة للطرق الوعرة، كان في مقصورتها أربعة من السكان المحليين، بسرعة عالية في مؤخرة عربة مصفحة تابعة للجيش الأمريكي.

An SUV carrying 4 S. Korean passengers crashed into the back of a US Army armoured vehicle that was in front of it last night in Pocheon, killing all 4 in the SUV. One of the two US soldiers in the armoured vehicle taken to hospital with minor injuries. https://t.co/b32wGLcz1Y — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 31, 2020

ونتيجة لذلك، لقي سائق السيارة وركابها مصرعهم على الفور. كما أصيب أحد أفراد طاقم "إم113". تم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح طفيفة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الاثنين.

كانت حاملة الجنود المدرعة تحتوي على عاكسات ضوء موجودة في المؤخرة، ولكن على ما يبدو لم يتم ملاحظتها. خلال التحقيق، سيتم التحقق من ما إذا كان السائق مخمورًا.

تم تسجيل حادث آخر مع معدات عسكرية في البوسنة. هنا، خلال السير، تعطلت المركبة المدرعة Foxhound التابعة للوحدة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية، التي تتمتع بمستوى متزايد من الحماية ضد الألغام والألغام الأرضية، تعرضت لانتقادات متكررة بسبب قلة موثوقيتها.

Who gave him a driver's license? British army doing damage in my city pic.twitter.com/uv9oi4eHhK — ZOKA (@200_zoka) August 31, 2020

تم استدعاء سيارة الجر "مان" بأربعة محاور للإخلاء، حيث تم سحب المركبة المعطلة، ولكن عندما بدأت في التحرك، هدمت عمودا على جانب الطريق. ولا توجد معلومات عن ضحايا.