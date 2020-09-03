إصابات كورونا في البرازيل تقترب من أربعة ملايين 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إن البلاد سجلت 46934 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1184 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و 997865 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 123780".

وتعتبر البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حالات العدوى والوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.