عقوبات أمريكية تستهدف 6 كيانات في الإمارات وإيران والصين

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 6 كيانات في الإمارات وإيران والصين لمساعدتهم شركة تريليانس للبتروكيماويات في بيع منتجات النفط الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها، اليوم الخميس: "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 6 كيانات لدعمها لشركة "تريليانس" للبتروكيماويات"، مضيفًا أن "هذه الكيانات، التي يوجد مقرها في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، تدعم مشاركة تريليانس المستمرة في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية".

بالإضافة إلى ذلك، أضاف البيان، "فرضت وزارة الخارجية اليوم عقوبات على خمسة كيانات بسبب مشاركتها عن علم في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران، كما فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الكيانات الخاضعة للعقوبات ".

وبحسب البيان، قال وزير الخزانة ستيفن تي منوتشين: "يستخدم النظام الإيراني عائدات مبيعات البتروكيماويات لمواصلة تمويل الإرهاب والأجندة الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف "لا تزال إدارة ترامب ملتزمة باستهداف أولئك الذين يساهمون في محاولات إيران التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تسهيل البيع غير المشروع للمنتجات البترولية الإيرانية في جميع أنحاء العالم".

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة تريليانس وثلاث شركات أخرى للبتروكيماويات والبترول، حيث قامت مجتمعة بتحويل مئات الملايين من الدولارات من الصادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية "NIOC"، والتي تساعد في تمويل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بحسب تعبير بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

واستخدمت شركة "تريليانس" العديد من الشركات الأمامية لشراء أو تسهيل شراء وحركة المنتجات البتروكيماوية من إيران.