مركز أمريكي: تحضير محتمل في كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي جديد

قال مركز أبحاث أمريكي إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه الالكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس، بحسب رويترز.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".

SNAPSHOT: A 9/4 satellite image of Sinpo acquired by @BeyondCSISKorea shows activity suggestive of preparations for an upcoming test of a Pukguksong-3 SLBM from the submersible test stand barge based here. New analysis by Joe Bermudez and @VictorDCha: https://t.co/QifLm6H4xI pic.twitter.com/oq9OQakMUA — CSIS Beyond Parallel (@BeyondCSISKorea) September 4, 2020

وكانت كوريا الشمالية قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونغ يانغ استفزازا منذ دخولها في حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.