الصين تختبر مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن المركبة الفضائية التجريبية الصينية التي يمكن إعادة استخدامها، والتي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي، عادت بعد يومين من الرحلة وهبطت بنجاح في الموقع المحدد.

وقالت الوكالة "بعد رحلة استغرقت يومين، هبط الجهاز بنجاح على الموقع المحدد في 6 سبتمبر".

يشار إلى أن التجربة كانت ناجحة، مما يعني أن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في دراسة التقنيات القابلة لإعادة الاستخدام في قطاع الفضاء.

يوم الجمعة ، أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أن مركبة الإطلاق Changzheng-2F مع مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام قد تم إطلاقها من المحطة الفضائية تسيوتسيوان، والتي ستعود إلى الأرض بعد فترة من الوقت في المدار. وقد لوحظ أن "الجهاز مصمم لاختبار التقنيات التي يمكن إعادة استخدامها أثناء الرحلات الجوية وتقديم الدعم التكنولوجي في الاستكشاف السلمي للفضاء".

أفاد الجيش الأمريكي أن الجهاز، الذي حصل على التصنيف الدولي 2020-063A ورقم 46389 في سجل الأجسام الفضائية، تم العثور عليه في مدار بميل 50.2 درجة ، وبارتفاع أدنى 332 كيلومترًا وبحد أقصى 348 كيلومترًا.